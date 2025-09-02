Faza play-off mistrzostw świata siatkarek rozkręca się na dobre. W 1/8 finału kibice nie mogli narzekać na brak emocji, choćby w meczu Polska - Belgia, w którym Biało-Czerwone wygrały 3:2. Nie obyło się też bez sensacji, jaką była porażka faworyzowanych Chinek w starciu z Francuzkami.

Na placu boju pozostało tylko osiem ekip. Holandia, Japonia, Włochy, Polska, Brazylia, Francja, USA oraz Turcja to drużyny, które powalczą o wejście do strefy medalowej siatkarskiego mundialu.

W jednym z ćwierćfinałów zawalczą dwie niepokonane jak dotąd ekipy - Holandii i Japonii. Azjatki wygrały grupę H, a ich rywalki okazały się najlepsze w grupie A.

Relacja live i wynik na żywo meczu Holandia - Japonia na Polsatsport.pl. Początek w środę 3 września o godzinie 12:00.

KP, Polsat Sport