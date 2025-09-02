Nie żyje medalista siatkarskich mistrzostw świata. Tragiczne informacje

Dramatyczna informacje napłynęła zza oceanu. Tamtejsza prasa poinformowała, że nie żyje Paulo Roberto Moreira da Costa. Słynny "Paulao" zmarł w wieku 56 lat.

fot. Instagram
Nie żyje Paulo Roberto Moreira da Costa.

Śmierć byłego siatkarza plażowego potwierdziły Brazylijska oraz Chilijska Federacja Piłki Siatkowej (CBV). Mężczyzna zmarł w Chile w wieku 56. 

 

"Paulao był pionierem siatkówki plażowej i odcisnął swoje piętno na tym sporcie nie tylko w Brazylii, ale i za granicą, wnosząc wielki wkład w jego rozwój. CBV składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom tego wspaniałego sportowca" – powiedział Radamés Lattari, prezes CBV.

 

Kondolencje złożyła również federacja z Chile, gdzie mężczyzna pracował jako trener reprezentacji w siatkówce plażowej.

 

"Jako zawodnik i trener Paulao poświęcił swoje życie siatkówce plażowej, osiągając historyczne kamienie milowe i pozostawiając niezatarty ślad w Chile i na świecie. Pod jego przewodnictwem nasza reprezentacja podbiła tytuły południowoamerykańskie, osiągnięcia panamerykańskie oraz kwalifikacje olimpijskie, które oznaczyły przed i po w historii chilijskiej siatkówki" - napisano w komunikacie.

 

Brazylijczyk w parze z Paulo Emilio zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Siatkówce Plażowej w 1997 roku. Ten sam duet zajął też drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w sezonie 1992/93.

 

Po zakończeniu kariery zawodniczej Paulao został szkoleniowcem. Prowadził m.in słynny duet Paolo Nicolai/Daniele Lupo, który pod jego pieczą zdobył mistrzostwo Europy w 2014 roku. 

