Nie żyje medalista siatkarskich mistrzostw świata. Tragiczne informacje

Śmierć byłego siatkarza plażowego potwierdziły Brazylijska oraz Chilijska Federacja Piłki Siatkowej (CBV). Mężczyzna zmarł w Chile w wieku 56.

"Paulao był pionierem siatkówki plażowej i odcisnął swoje piętno na tym sporcie nie tylko w Brazylii, ale i za granicą, wnosząc wielki wkład w jego rozwój. CBV składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom tego wspaniałego sportowca" – powiedział Radamés Lattari, prezes CBV.

Kondolencje złożyła również federacja z Chile, gdzie mężczyzna pracował jako trener reprezentacji w siatkówce plażowej.

"Jako zawodnik i trener Paulao poświęcił swoje życie siatkówce plażowej, osiągając historyczne kamienie milowe i pozostawiając niezatarty ślad w Chile i na świecie. Pod jego przewodnictwem nasza reprezentacja podbiła tytuły południowoamerykańskie, osiągnięcia panamerykańskie oraz kwalifikacje olimpijskie, które oznaczyły przed i po w historii chilijskiej siatkówki" - napisano w komunikacie.

Brazylijczyk w parze z Paulo Emilio zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Siatkówce Plażowej w 1997 roku. Ten sam duet zajął też drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w sezonie 1992/93.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Paulao został szkoleniowcem. Prowadził m.in słynny duet Paolo Nicolai/Daniele Lupo, który pod jego pieczą zdobył mistrzostwo Europy w 2014 roku.

KP, Polsat Sport