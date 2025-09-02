Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale według brytyjskich mediów Manchester City zapłacił za Donnarummę 30 mln funtów (ok. 34,5 mln euro) i zgodził się sprzedać Edersona za 12 mln funtów (ok. 13,8 mln euro).

Włoch był zawodnikiem Paris Saint-Germain od 2021 roku. W ostatnim sezonie odegrał znaczącą rolę w zdobyciu przez paryżan potrójnej korony: mistrzostwa i Pucharu Francji oraz pierwszego w historii klubu triumfu w Lidze Mistrzów. W finale tych ostatnich rozgrywek

zespół z Paryża rozgromił Inter Mediolan 5:0.

W przerwie letniej Donnarumma zapowiedział jednak, że nie podpisze nowego kontraktu i został odsunięty od kadry na mecz w Udine o Superpuchar UEFA z Tottenhamem Hotspur (2:2, karne 4-3). Zastąpił go w tym spotkaniu i w pierwszych meczach nowego sezonu Lucas Chevalier z Lille, jeden z najlepszych piłkarzy poprzedniego sezonu Ligue 1.

