Gianluigi Donnarumma został bramkarzem Manchesteru City - potwierdził we wtorek angielski klub. Reprezentant Włoch podpisał pięcioletni kontrakt i zastąpi w drużynie Pepa Guardioli Brazylijczyka Edersona, który przeszedł do Fenerbahce.

Stało się! Ederson odszedł, Gianluigi Donnarumma przyszedł do Manchesteru City
fot. PAP/EPA
Gianluca Donnarumma trafił do Manchesteru City, a Ederson odszedł z niego do Fenerbahce.

Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale według brytyjskich mediów Manchester City zapłacił za Donnarummę 30 mln funtów (ok. 34,5 mln euro) i zgodził się sprzedać Edersona za 12 mln funtów (ok. 13,8 mln euro).

 

Włoch był zawodnikiem Paris Saint-Germain od 2021 roku. W ostatnim sezonie odegrał znaczącą rolę w zdobyciu przez paryżan potrójnej korony: mistrzostwa i Pucharu Francji oraz pierwszego w historii klubu triumfu w Lidze Mistrzów. W finale tych ostatnich rozgrywek

zespół z Paryża rozgromił Inter Mediolan 5:0.

 

W przerwie letniej Donnarumma zapowiedział jednak, że nie podpisze nowego kontraktu i został odsunięty od kadry na mecz w Udine o Superpuchar UEFA z Tottenhamem Hotspur (2:2, karne 4-3). Zastąpił go w tym spotkaniu i w pierwszych meczach nowego sezonu Lucas Chevalier z Lille, jeden z najlepszych piłkarzy poprzedniego sezonu Ligue 1.

MS, PAP
