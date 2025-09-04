MŚ siatkarek: Brazylia - Francja. Relacja live i wynik na żywo
Brazylia zagra z Francją w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata kobiet. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Francja na Polsatsport.pl.
Faza play-off mistrzostw świata siatkarek rozkręca się na dobre. W 1/8 finału kibice nie mogli narzekać na brak emocji, choćby w meczu Polska - Belgia, w którym Biało-Czerwone wygrały 3:2. Nie obyło się też bez sensacji, jaką była porażka faworyzowanych Chinek w starciu z Francuzkami.
ZOBACZ TAKŻE: Kibicowskiego szaleństwa ciąg dalszy! Fanki czekały na polskie siatkarki
Na placu boju pozostało tylko osiem ekip. Holandia, Japonia, Włochy, Polska, Brazylia, Francja, USA oraz Turcja to drużyny, które powalczą o wejście do strefy medalowej siatkarskiego mundialu.
W jednym z ćwierćfinałów Francuzki zawalczą z faworytkami do medalu - Brazylijkami. Panie już raz ze sobą grały. W fazie grupowej po tie-breaku lepsze okazały się siatkarki "Canarinhos".
Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.Przejdź na Polsatsport.pl