Faza play-off mistrzostw świata siatkarek rozkręca się na dobre. W 1/8 finału kibice nie mogli narzekać na brak emocji, choćby w meczu Polska - Belgia, w którym Biało-Czerwone wygrały 3:2. Nie obyło się też bez sensacji, jaką była porażka faworyzowanych Chinek w starciu z Francuzkami.

Na placu boju pozostało tylko osiem ekip. Holandia, Japonia, Włochy, Polska, Brazylia, Francja, USA oraz Turcja to drużyny, które powalczą o wejście do strefy medalowej siatkarskiego mundialu.

W jednym z ćwierćfinałów Francuzki zawalczą z faworytkami do medalu - Brazylijkami. Panie już raz ze sobą grały. W fazie grupowej po tie-breaku lepsze okazały się siatkarki "Canarinhos".

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

KP, Polsat Sport