MŚ siatkarek: Turcja - USA. Relacja live i wynik na żywo
Turczynki zagrają z Amerykankami w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata kobiet. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Turcja - USA na Polsatsport.pl.
Faza play-off mistrzostw świata siatkarek rozkręca się na dobre. W 1/8 finału kibice nie mogli narzekać na brak emocji, choćby w meczu Polska - Belgia, w którym Biało-Czerwone wygrały 3:2. Nie obyło się też bez sensacji, jaką była porażka faworyzowanych Chinek w starciu z Francuzkami.
Na placu boju pozostało tylko osiem ekip. Holandia, Japonia, Włochy, Polska, Brazylia, Francja, USA oraz Turcja to drużyny, które powalczą o wejście do strefy medalowej siatkarskiego mundialu.
W hicie ćwierćfinałów Turczynki zmierzą się z Amerykankami. W 1/8 finału żadna z tych drużyn nie straciła nawet seta. Siatkarki z Turcji wygrały ze Słowenkami, a Amerykanki okazały się zdecydowanie lepsze od Kanadyjek.
Początek 15:30.