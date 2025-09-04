Polska - Brazylia. Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy

To już ostatni sprawdzian dla Biało-Czerwonych przed rozpoczynającymi się 12 września mistrzostwami świata na Filipinach. W miniony weekend zarówno Polacy, jak i Brazylijczycy, wzięli udział w XXI Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.

ZOBACZ TAKŻE: Hit transferowy! Legenda PlusLigi przenosi się do innej drużyny

Siatkarzom "Canarinhos" w Krakowie poszło nieco lepiej. Wygrali dwa z trzech spotkaniach i zajęli drugie miejsce w całej imprezie. Podopieczni Nikoli Grbicia z jednym zwycięstwem i dwoma porażkami uplasowali się o jeden stopień niżej.

Czempionat globu odbędzie się w dniach 12-28 września. Polscy siatkarze swoje mecze grupowe rozegrają w Quezon City.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

KP, Polsat Sport