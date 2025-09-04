Polska - Finlandia: Kiedy kolejny mecz piłkarzy? O której godzinie?

Piłka nożna

Polska - Finlandia to kolejny mecz piłkarzy w eliminacjach MŚ 2026. Kiedy mecz Polska - Finlandia? O której godzinie?

Polska - Finlandia: Kiedy kolejny mecz piłkarzy? O której godzinie?
fot. PAP

Podopieczni Jana Urbana rywalizują w eliminacjach MŚ 2026. W czwartek zremisowali z Holandią 1:1. To oznacza, że po czterech seriach gier mają na koncie siedem punktów. Poza remisem z "Oranje" mają zwycięstwa z Maltą i Litwą, a przegrali z Finlandią.

 

Teraz przed Biało-Czerwonymi jedno z kluczowych spotkań tych eliminacji. W Chorzowie zmierza się z Finami.

Polska - Finlandia: Kiedy kolejny mecz piłkarzy? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Polska - Finlandia? To pytanie zadają sobie fani polskich piłkarzy. Mecz Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę 7 września. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45.

 

 

Eliminacje MŚ 2026 - jaki wynik?

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
