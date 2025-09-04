Podopieczni Jana Urbana rywalizują w eliminacjach MŚ 2026. W czwartek zremisowali z Holandią 1:1. To oznacza, że po czterech seriach gier mają na koncie siedem punktów. Poza remisem z "Oranje" mają zwycięstwa z Maltą i Litwą, a przegrali z Finlandią.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela grupy eliminacji MŚ. Na którym miejscu są Polacy?

Teraz przed Biało-Czerwonymi jedno z kluczowych spotkań tych eliminacji. W Chorzowie zmierza się z Finami.

Polska - Finlandia: Kiedy kolejny mecz piłkarzy? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Polska - Finlandia? To pytanie zadają sobie fani polskich piłkarzy. Mecz Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę 7 września. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45.

Polsat Sport