Cafe Futbol - 07.09. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejne wydanie magazynu Cafe Futbol. W programie porozmawiamy przede wszystkim o "zwycięskim" remisie reprezentacji Polski z Holandią? Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.
Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Roman Kosecki, Marek Wasiluk, Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń.
W programie podsumujemy czwartkowe wydarzenia na De Kuip. Reprezentacja Polski zanotowała tam "zwycięski" remis z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata. Co eksperci sądzą o debiucie nowego selekcjonera Jana Urbana?
W Cafe Futbol przeanalizujemy sytuację w naszej grupie, ale spojrzymy również na rywalizację w pozostałych grupach eliminacyjnych. W ostatnich dniach doszło do kilku ciekawych spotkań, a nasze kamery były m. in. we Wrocławiu, gdzie Ukraina rywalizowała z Francją.
Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.