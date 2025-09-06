Cafe Futbol - 07.09. Transmisja TV i stream online

Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Roman Kosecki, Marek Wasiluk, Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń.

W programie podsumujemy czwartkowe wydarzenia na De Kuip. Reprezentacja Polski zanotowała tam "zwycięski" remis z Holandią w eliminacjach mistrzostw świata. Co eksperci sądzą o debiucie nowego selekcjonera Jana Urbana?

W Cafe Futbol przeanalizujemy sytuację w naszej grupie, ale spojrzymy również na rywalizację w pozostałych grupach eliminacyjnych. W ostatnich dniach doszło do kilku ciekawych spotkań, a nasze kamery były m. in. we Wrocławiu, gdzie Ukraina rywalizowała z Francją.

Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

psl, Polsat Sport