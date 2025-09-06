Japonia - Brazylia. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ siatkarek?

Czas na ostatnie mecze mistrzostw świata siatkarek 2025. W starciu o trzecie miejsce Japonia zmierzy się z Brazylią.

W półfinale Japonia przegrała z Turcją, natomiast Brazylia musiała uznać wyższość faworytek do końcowego triumfu, Włoszek.

Która z reprezentacji sięgnie po trzecie miejsce w Tajlandii?

Japonia - Brazylia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Japonia - Brazylia poznamy w niedzielę 7 września. O tym, kto wygrał mecz Japonia - Brazylia, przekonamy się w godzinach południowych - start o godzinie 10.30 polskiego czasu.

Polsat Sport