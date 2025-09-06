Polska - Belgia. Relacja live i wynik na żywo online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Polska U-18 - Belgia U-18 to mecz w ramach turnieju towarzyskiego. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Belgia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

Reprezentacja Polski U-18 przebywa od kilku dni w Chorwacji. W tym kraju odbywa się bowiem turniej towarzyski dla drużyn tej kategorii wiekowej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna reprezentacja pewna udziału w MŚ 2026. Wynik 5:0 rozstrzygnął sprawę


Biało-Czerwoni mają już za sobą pierwszy mecz. Pokonali w nim rówieśników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 4:0.


Teraz młodzi Polacy zagrają z Belgami. Poprzeczka pójdzie więc w górę. We wtorek czeka ich jeszcze starcie z Koreą Południową.


Selekcjonerem kadry U-18 jest Radosław Sobolewski.


Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Belgia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 