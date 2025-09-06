Polska - Belgia. Relacja live i wynik na żywo online
Polska U-18 - Belgia U-18 to mecz w ramach turnieju towarzyskiego. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Belgia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.
Reprezentacja Polski U-18 przebywa od kilku dni w Chorwacji. W tym kraju odbywa się bowiem turniej towarzyski dla drużyn tej kategorii wiekowej.
Biało-Czerwoni mają już za sobą pierwszy mecz. Pokonali w nim rówieśników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 4:0.
Teraz młodzi Polacy zagrają z Belgami. Poprzeczka pójdzie więc w górę. We wtorek czeka ich jeszcze starcie z Koreą Południową.
Selekcjonerem kadry U-18 jest Radosław Sobolewski.
