Reprezentacja Polski U-18 przebywa od kilku dni w Chorwacji. W tym kraju odbywa się bowiem turniej towarzyski dla drużyn tej kategorii wiekowej.

Biało-Czerwoni mają już za sobą pierwszy mecz. Pokonali w nim rówieśników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 4:0.



Teraz młodzi Polacy zagrają z Belgami. Poprzeczka pójdzie więc w górę. We wtorek czeka ich jeszcze starcie z Koreą Południową.



Selekcjonerem kadry U-18 jest Radosław Sobolewski.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Belgia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.