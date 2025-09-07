Japonia - Brazylia na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarek

Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata siatkarek w Tajlandii. W meczu o trzecie miejsce Japonia zmierzy się z Brazylią.

Obie reprezentacje przegrały swoje półfinały po niezwykle zaciętych starciach. Japonia musiała uznać wyższość Turcji, przegrywając w czterech setach. Brazylia natomiast była o krok od sensacyjnego wyeliminowania reprezentacji Włoch. Ostatecznie jednak Italia triumfowała po tie breaku.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, a 16 z nich awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

Relacja live i wynik na żywo meczu Japonia - Brazylia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10.30.

BS, Polsat Sport