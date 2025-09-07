Skład Polski na mecz z Finlandią. Na kogo postawił Jan Urban?

Biało-czerwonych po raz drugi w roli selekcjonera poprowadzi Jan Urban, który zadebiutował w czwartek w Rotterdamie.

Polacy mają na razie 7 pkt w grupie G eliminacji MŚ 2026, podobnie jak Finowie.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty meczów

Wcześniej, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, wygrali w marcu w Warszawie z Litwą 1:0 i Maltą 2:0, a w czerwcu ulegli Finlandii w Helsinkach 1:2.

Po raz 101. wystąpi w reprezentacji Piotr Zieliński, a 71. spotkanie zaliczy Jan Bednarek, który latem zmienił klub i przeszedł z Southampton FC do FC Porto.

Skład Polski na mecz z Finlandią:

Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski (kapitan).

BS, PAP