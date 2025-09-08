Surowa kara! Legenda klubu z La Ligi zawieszona

Piłka nożna

Środkowy obrońca Athletic Bilbao - Yeray Alvarez, został zawieszony na 10 miesięcy z powodu pozytywnego testu antydopingowego - poinformowała UEFA.

fot. PAP
Yeray Alvarez

30-letni Hiszpan uzyskał pozytywny wynik testu na obecność zabronionej substancji o nazwie kanrenon. Próbkę pobrano w maju po porażce Athletic 0:3 u siebie z Manchesterem United w półfinałowym meczu Ligi Europy.

 

Alvarez, który został tymczasowo zawieszony, w lipcu przyznał, że nieumyślnie zażył niedozwoloną substancję, która była częścią leków stosowanych przeciw wypadaniu włosów. W 2016 roku zdiagnozowano u niego raka jąder i potwierdził, że od tego czasu stosuje odpowiednią kurację.

 

Zawieszenie będzie obowiązywać do 2 kwietnia 2026. Zawodnik może wrócić do treningów z drużyną lub korzystać z obiektów klubu dwa miesiące wcześniej.

 

Piłkarz jest wychowankiem klubu z Bilbao i zaliczył 257 meczów we wszystkich rozgrywkach w seniorskiej drużynie.

MR, PAP
