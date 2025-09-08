W Holandii wrze! Polacy przyczynią się do zwolnienia Koemana?!
Reprezentacja Polski ma za sobą udane zgrupowanie, podczas którego zdobyła cztery punkty w ramach eliminacji mistrzostw świata. Taki sam dorobek zgromadzili Holendrzy, ale tam atmosfera po dwóch wrześniowych spotkaniach jest zgoła odmienna. Na cenzurowanym znalazł się selekcjoner "Oranje", Ronald Koeman.
Polacy zdobyli cztery punkty, remisując niespodziewanie na wyjeździe z Holandią 1:1 oraz wygrywając u siebie z Finlandią 3:1. W tym pierwszym spotkaniu w roli selekcjonera naszej kadry zadebiutował Jan Urban. Tym bardziej zatem rezultat ten zasługuje na uwagę.
Z kolei Holandia poza remisem u siebie z Polską, pokonała na wyjeździe Litwę 3:2. Cztery punkty przybliżyły "Oranje" do pierwszego miejsca w grupie i bezpośredniej kwalifikacji na mundial. Piłkarze z Niderlandów mają tyle samo punktów, co Biało-Czerwoni, ale jeden mecz rozegrany mniej.
Nastroje w Holandii są jednak dalekie od ideału. Tamtejsze media oraz eksperci są rozczarowani nie tylko domowym remisem z Polską, ale narzekają na postawę swojej reprezentacji z jeszcze niżej notowaną Litwą. Mimo wygranej, "Oranje" nie zaprezentowali się najlepiej i niewiele brakowało, a sensacyjnie straciliby punkty. Prowadzili już 2:0, ale gospodarze jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w drugiej połowie Memphis Depay.
"Występ Holandii był żartem. Komentarze Koemana po meczu również. Nic się nie zmieni dopóki nie zareaguje KNVB (Holenderski Związek Piłki Nożnej - przyp. red.). Niektórzy piłkarze nie są po prostu wystarczająco dobrzy, aby grać w Oranje. Trener również" - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Michael Bell.
W podobnym tonie wypowiedział się Jan de Zeeuw.
"Wstyd dzisiaj Oranje. Trzy punkty się liczą, ale ma dużo roboty Koeman" - przyznał.
Holenderskie media zastanawiają się, jak to możliwe, że ich reprezentacja zamiast nawiązywać do światowych potęg, męczy się w spotkaniach z drużynami z odległych miejsc w rankingu FIFA. Nie brakuje opinii, że "Oranje" z takimi rywalami powinni odnosić bezproblemowe zwycięstwa. Jeżeli obraz gry "Pomarańczowych" nie ulegnie zmianie, posada Koemana będzie wisiała na włosku.