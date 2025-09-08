W Holandii wrze! Polacy przyczynią się do zwolnienia Koemana?!

Polacy zdobyli cztery punkty, remisując niespodziewanie na wyjeździe z Holandią 1:1 oraz wygrywając u siebie z Finlandią 3:1. W tym pierwszym spotkaniu w roli selekcjonera naszej kadry zadebiutował Jan Urban. Tym bardziej zatem rezultat ten zasługuje na uwagę.

Z kolei Holandia poza remisem u siebie z Polską, pokonała na wyjeździe Litwę 3:2. Cztery punkty przybliżyły "Oranje" do pierwszego miejsca w grupie i bezpośredniej kwalifikacji na mundial. Piłkarze z Niderlandów mają tyle samo punktów, co Biało-Czerwoni, ale jeden mecz rozegrany mniej.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek wybił to bez wahania! "Stała się rzecz niebywała!”

Nastroje w Holandii są jednak dalekie od ideału. Tamtejsze media oraz eksperci są rozczarowani nie tylko domowym remisem z Polską, ale narzekają na postawę swojej reprezentacji z jeszcze niżej notowaną Litwą. Mimo wygranej, "Oranje" nie zaprezentowali się najlepiej i niewiele brakowało, a sensacyjnie straciliby punkty. Prowadzili już 2:0, ale gospodarze jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w drugiej połowie Memphis Depay.

"Występ Holandii był żartem. Komentarze Koemana po meczu również. Nic się nie zmieni dopóki nie zareaguje KNVB (Holenderski Związek Piłki Nożnej - przyp. red.). Niektórzy piłkarze nie są po prostu wystarczająco dobrzy, aby grać w Oranje. Trener również" - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Michael Bell.

W podobnym tonie wypowiedział się Jan de Zeeuw.

"Wstyd dzisiaj Oranje. Trzy punkty się liczą, ale ma dużo roboty Koeman" - przyznał.

Holenderskie media zastanawiają się, jak to możliwe, że ich reprezentacja zamiast nawiązywać do światowych potęg, męczy się w spotkaniach z drużynami z odległych miejsc w rankingu FIFA. Nie brakuje opinii, że "Oranje" z takimi rywalami powinni odnosić bezproblemowe zwycięstwa. Jeżeli obraz gry "Pomarańczowych" nie ulegnie zmianie, posada Koemana będzie wisiała na włosku.

Polsat Sport