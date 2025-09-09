Estimet Rocky Boxing Night: Karta walk. Kto zawalczy w Żukowie?
20 września 2025 roku Hala Sportowo-Widowiskowa w Żukowie stanie się areną wielkich sportowych emocji. Do miasta po raz czwarty zawita gala zawodowego boksu Estimet Rocky Boxing Night, transmitowana na antenach Telewizji Polsat.
Kibice zobaczą sześć zawodowych pojedynków, w tym elektryzujący main event – Nikodem Jeżewski vs Rosmen Brito.
Karta walk Estimet Rocky Boxing Night
Nikodem Jeżewski vs Rosmen Brito
Kajetan Kalinowski vs Yeison Gonzalez
Mateusz Polski vs Joniker Tovar
Filip Wąchała vs Nikita Chorni
Łukasz Puczyński vs Jose Yeguez
Vitali Burlak vs Michał Kuźniak
Transmisja gali w Żukowie w Telewizji Polsat (Super Polsat, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go).
