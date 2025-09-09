Estimet Rocky Boxing Night: Karta walk. Kto zawalczy w Żukowie?

Sporty walki

20 września 2025 roku Hala Sportowo-Widowiskowa w Żukowie stanie się areną wielkich sportowych emocji. Do miasta po raz czwarty zawita gala zawodowego boksu Estimet Rocky Boxing Night, transmitowana na antenach Telewizji Polsat.

Estimet Rocky Boxing Night: Karta walk. Kto zawalczy w Żukowie?
fot. Materiały prasowe
Estimet Rocky Boxing Night: Karta walk. Kto zawalczy w Żukowie?

Kibice zobaczą sześć zawodowych pojedynków, w tym elektryzujący main event – Nikodem Jeżewski vs Rosmen Brito.

Karta walk Estimet Rocky Boxing Night

Nikodem Jeżewski vs Rosmen Brito


Kajetan Kalinowski vs Yeison Gonzalez


Mateusz Polski vs Joniker Tovar 


Filip Wąchała vs Nikita Chorni


Łukasz Puczyński vs Jose Yeguez 


Vitali Burlak vs Michał Kuźniak

 

Transmisja gali w Żukowie w Telewizji Polsat (Super Polsat, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go).

Informacja prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nikolas Pawlik - Chuang Liu. Walka na MŚ 2025
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 