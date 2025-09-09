Prowadzona przez trenera Igora Milicica reprezentacja, po wygranych z Ukrainą i Słowenią awansowała przed trzema laty do czołowej czwórki turnieju. Teraz połowę tej drogi już pokonała, wygrywając w niedzielę z Bośnią i Hercegowiną.

Turcja w mistrzostwach Europy startuje 26. raz. Najwyższą lokatę, drugą, wywalczyła w 2001 roku. Jej drugi najlepszy wynik w tym stuleciu to ósme miejsce w Polsce w 2009.

Będzie to dziesiąta rywalizacja o punkty między obiema reprezentacjami. Bilans jest korzystny dla Polski, która wygrała siedem spotkań i dwa przegrała.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowici! Polscy koszykarze wśród najlepszych na świecie

W tegorocznym Eurobaskecie Turcja jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do medalu, zwłaszcza po odpadnięciu innych faworytów - broniącej tytułu Hiszpanii, srebrnego medalisty z Berlina - Francji czy wicemistrza świata - Serbii. Pozostaje bez porażki w turnieju, po wygraniu pięciu spotkań w grupie: z Łotwą 93:73, Czechami 92:78, Portugalią 95:54, Estonią 84:64 i po znakomitym meczu z Grecją 95:90. W 1/8 finału zwyciężyła Szwecję 85:79. W tym ostatnim spotkaniu miała pewne problemy, szczególnie w pierwszej połowie (37:42), co może dawać nadzieje drużynie Biało-Czerwonych.

Liderami tureckiej reprezentacji są wszechstronny, mierzący 206 cm Alperen Sengun, czołowy gracz Houston Rockets, który w tegorocznym Eurobaskecie zdobywa średnio 22,0 punktu na mecz (siódmy strzelec turnieju), 10,7 zbiórki (drugi) oraz 6,7 asysty (trzeci).

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Turcja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

PAP