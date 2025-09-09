Tabela polskiej grupy w MŚ siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

Jeśli chodzi o fazę grupową, Polacy trafili do grupy B. Ich przeciwnikami będą kolejno Rumunia, Katar oraz Holandia.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Pierwsze spotkanie siatkarze Nikoli Grbicia zagrają 13 września. Fazę grupową zakończą 17 września.

W pierwszej fazie MŚ 2025 uczestników podzielono na osiem grup po cztery drużyny w każdej.

Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Tabela polskiej grupy w MŚ siatkarzy:

BS, Polsat Sport