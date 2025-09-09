Tabela polskiej grupy w MŚ siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

Siatkówka

Przed nami mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Z kim gra Polska? Jak wygląda tabela polskiej grupy na MŚ?

Tabela polskiej grupy w MŚ siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?
fot. PAP
Tabela polskiej grupy w MŚ siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?

Jeśli chodzi o fazę grupową, Polacy trafili do grupy B. Ich przeciwnikami będą kolejno Rumunia, Katar oraz Holandia.

 

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

Pierwsze spotkanie siatkarze Nikoli Grbicia zagrają 13 września. Fazę grupową zakończą 17 września.

 

W pierwszej fazie MŚ 2025 uczestników podzielono na osiem grup po cztery drużyny w każdej.

 

Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Tabela polskiej grupy w MŚ siatkarzy:

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Okiem Diabła. Vargas
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 