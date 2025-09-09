Znany tenisista się nie poddaje! Napisał do kolejnej zawodniczki
Anna Kalinska przyznała w jednej z rozmów, że dostała mnóstwo wiadomości od znanego tenisisty Holgera Rune. Co ciekawe, Rosjanka nie jest pierwszą zawodniczką, do której wypisuje Duńczyk.
Pod koniec lipca Weronika Kudiermietowa ujawniła, że napisał do niej Holger Rune. Odpowiedź tenisistki była dość jednoznaczna.
- Powiedziałam, że jestem prawdopodobnie dla niego za stara i że jeśli spojrzy na mojego Instagrama, to zobaczy, że mam męża. On odpowiedział, że przeprasza. Od tamtej pory przestał się ze mną witać - powiedziała Rosjanka.
Jak widać Kudiermietowa nie jest jedyną tenisistką, z którą znajomość próbował nawiązać Duńczyk. Kalinska w jednej z rozmów zdradziła, że tenisita pisał do niej 10 razy, a później się poddał.
- Wygląda na to, że pisze do wszystkich. Ma o sobie za wysokie mniemanie, ale nie jest jedynym, który tak myśli - stwierdziła rosyjska zawodniczka, która jest obecnie na 32. miejscu w rankingu WTA.
Kalinska w przeszłości spotykała się z włoską gwiazdą tenisa Jannikiem Sinnerem.
