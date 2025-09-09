Znany tenisista się nie poddaje! Napisał do kolejnej zawodniczki

Pod koniec lipca Weronika Kudiermietowa ujawniła, że napisał do niej Holger Rune. Odpowiedź tenisistki była dość jednoznaczna.

- Powiedziałam, że jestem prawdopodobnie dla niego za stara i że jeśli spojrzy na mojego Instagrama, to zobaczy, że mam męża. On odpowiedział, że przeprasza. Od tamtej pory przestał się ze mną witać - powiedziała Rosjanka.

Jak widać Kudiermietowa nie jest jedyną tenisistką, z którą znajomość próbował nawiązać Duńczyk. Kalinska w jednej z rozmów zdradziła, że tenisita pisał do niej 10 razy, a później się poddał.

- Wygląda na to, że pisze do wszystkich. Ma o sobie za wysokie mniemanie, ale nie jest jedynym, który tak myśli - stwierdziła rosyjska zawodniczka, która jest obecnie na 32. miejscu w rankingu WTA.

Kalinska w przeszłości spotykała się z włoską gwiazdą tenisa Jannikiem Sinnerem.

Anna Kalinska Zobacz galerię

IM, Polsat Sport