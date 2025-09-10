Niespodzianka! Brazylia przegrała w eliminacjach. Rywal zapewnił sobie awans

Boliwia awansowała do interkontynentalnych baraży o udział w przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach świata. W ostatniej kolejce eliminacji w strefie południowoamerykańskiej pokonała u siebie Brazylię 1:0.

fot. PAP/EPA
Przed 18. kolejką spotkań eliminacyjnych znanych już było sześć drużyn, które wywalczyły bezpośredni awans na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. W turnieju zagrają broniąca tytułu Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia i Paragwaj.

 

Jedyną niewiadomą był uczestnik baraży, a oprócz Boliwii szansę na udział w nich miała Wenezuela, ale przegrała u siebie z Kolumbią 3:6, choć w pierwszej połowie dwukrotnie prowadziła - 1:0 i 2:1. Cztery bramki dla gości zdobył Luis Suarez.

 

Mimo porażki Wenezuela mogła awansować. Potrzebowała tylko, aby Brazylia nie dała się pokonać Boliwii. W El Alto doszło jednak do niespodzianki, a zwycięstwo gospodarzom dało trafienie z rzutu karnego Miguela Tercerosa.

 

Już wcześniej ze strefy Oceanii do baraży awansowała Nowa Kaledonia. Czterej ostatni uczestnicy zaplanowanych na marzec 2026 w Meksyku baraży zostaną wyłonieni w listopadzie - po jednym z Azji oraz Afryki i dwóch ze strefy CONCACAF (Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby). Tą drogą zostanie wyłonionych dwóch ostatnich uczestników mundialu, w którym pierwszy raz zagra aż 48 zespołów.

 

Z pozostałych meczów najciekawiej było w Guayaquil, gdzie Ekwador pokonał Argentynę 1:0. Obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę, a o wygranej gospodarzy zdecydował gol z rzutu karnego Ennera Valencii.

JŻ, PAP
