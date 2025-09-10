Zmienił klub i został najlepiej opłacanym bramkarzem świata. Kwota aż onieśmiela!

Szczegóły transferu nie zostały ujawnione, ale według brytyjskich mediów Manchester City zapłacił Paris Saint-Germain za Donnarummę 30 mln funtów (ok. 34,5 mln euro). Znacznie więcej wyda na utrzymanie 26-letniego Włocha.

78 mln może też nic być kwotą ostateczną. Piłkarz ma bowiem opcję przedłużenia kontraktu o rok, za dodatkowe 19 mln. Do tego dochodzą bonusy za zdobyte trofea i mecze bez wpuszczonego gola.

Donnarumma był zawodnikiem Paris Saint-Germain od 2021 roku. W ostatnim sezonie odegrał znaczącą rolę w zdobyciu przez paryżan potrójnej korony: mistrzostwa i Pucharu Francji oraz pierwszego w historii klubu triumfu w Lidze Mistrzów.

JŻ, PAP