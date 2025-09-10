Zmienił klub i został najlepiej opłacanym bramkarzem świata. Kwota aż onieśmiela!

Piłka nożna

Gianluigi Donnarumma, który przeszedł do Manchesteru City, przez pięć lat gry w angielskim klubie ma zarobić 78 milionów euro netto, co czyni go najlepiej opłacanym bramkarzem na świecie - poinformowała włoska gazeta „La Republica”.

Zmienił klub i został najlepiej opłacanym bramkarzem świata. Kwota aż onieśmiela!
fot. PAP/EPA
Zmienił klub i został najlepiej opłacanym bramkarzem świata. Kwota aż onieśmiela!

Szczegóły transferu nie zostały ujawnione, ale według brytyjskich mediów Manchester City zapłacił Paris Saint-Germain za Donnarummę 30 mln funtów (ok. 34,5 mln euro). Znacznie więcej wyda na utrzymanie 26-letniego Włocha.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pięć goli w jednym meczu. Haaland zmierza po tytuł króla strzelców

 

78 mln może też nic być kwotą ostateczną. Piłkarz ma bowiem opcję przedłużenia kontraktu o rok, za dodatkowe 19 mln. Do tego dochodzą bonusy za zdobyte trofea i mecze bez wpuszczonego gola.

 

Donnarumma był zawodnikiem Paris Saint-Germain od 2021 roku. W ostatnim sezonie odegrał znaczącą rolę w zdobyciu przez paryżan potrójnej korony: mistrzostwa i Pucharu Francji oraz pierwszego w historii klubu triumfu w Lidze Mistrzów.

JŻ, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Chorwacja - Czarnogóra. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 