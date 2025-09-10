Pięć goli w jednym meczu. Haaland zmierza po tytuł króla strzelców

Norwegowie odnieśli we wtorek jedno z najwyższych zwycięstw w swojej historii, rozbijając Mołdawian aż 11:1. Po raz ostatni tak dużą różnicą bramek wygrali 23 lata temu, gdy w spotkaniu eliminacji MŚ 1994 pokonali San Marino 10:0.

Haaland, lider norweskiej kadry, w rozegranym na stadionie Ullevaal w Oslo meczu zdobył aż pięć goli. W pierwszej połowie skompletował klasycznego hat-tricka, pokonując bramkarza rywali Cristiana Avrama w 11., 36. i 43. minucie. Po przerwie dołożył dwie bramki, a w całym spotkaniu zanotował też dwie asysty - przy trafieniach Felixa Myhre i Thelo Aasgarda.

Po pięciu kolejkach spotkań w grupie I, w której poza Norwegią i Mołdawią znajdują się także Włochy, Izrael i Estonia, drużyna ze Skandynawii prowadzi w tabeli z kompletem pięciu zwycięstw i imponującym bilansem bramkowym 24-3.

Haaland trafiał do siatki w każdym z dotychczasowych meczów eliminacyjnych zespołu trenera Stale Solbakkena. Z Mołdawią na wyjeździe, Izraelem, Estonią i Włochami strzelił po jednym golu.

Dzięki zdobyciu we wtorek pięć bramek na Ullevaal, 25-letni gwiazdor Manchesteru City wyszedł na pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców europejskich eliminacji MŚ 2026. Obecnie ma w dorobku dziewięć goli, o trzy trafienia wyprzedza drugiego w tym zestawieniu Chorwata Andreja Kramaricia i jest na najlepszej drodze do tytułu króla strzelców eliminacji.

W europejskich eliminacjach MŚ 2018 tytuł ten zdobył kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski (16 goli), cztery lata później królami strzelców byli Anglik Harry Kane oraz Holender Memphis Depay (po 12 goli).

Po wtorkowym starciu z Mołdawią Haaland ma więcej goli strzelonych w reprezentacji Norwegii, niż rozegranych w niej meczów - w 45 występach w narodowych barwach zanotował aż 48 trafień.

