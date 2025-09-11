Piekło w Tokio. Co z MŚ?! Organizatorzy reagują

Najlepsi lekkoatleci świata są już w Tokio, gdzie od 13 września rywalizować będą o medale czempionatu globu. Warunki w stolicy Japonii są jednak ekstremalnie trudne. Chodzi bowiem o niesamowicie wysoką wilgotność, co bardzo mocno utrudnia oddychanie. W samym sierpniu w Tokio do szpitala z powodu udaru cieplnego trafiło ponad 3300 osób.

Ma być jednak jeszcze gorzej. Na tę chwilę sportowcom nie dokucza temperatura, gdyż ta oscyluje w okolicach 26-27 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach ma to się jednak zmienić. Będzie zdecydowanie cieplej, co w połączeniu z wilgotnością może okazać się wielkim wyzwaniem.

Na pogodę uwagę zwrócili sami reprezentanci Polski - od razu po wyjściu z samolotu, poinformował Tomasz Kalemba z "Interii".

Organizatorzy imprezy zareagowali i wprowadzili zmiany w harmonogramie zmagań. Na dni 13-15 września zaplanowane zostały chód i maratony, które pierwotnie miały rozpocząć się o 8:00. Godziny wszystkich tych konkurencji zostały zmienione, a zawodnicy wystartują 30 minut wcześniej - o 7:30 (0:30 polskiego czasu).

Zmiany te dotyczą polskich lekkoatletów. W chodzie na 35 km udział wezmą bowiem Katarzyna Zdziebło, Agnieszka Ellward i Maher Ben Hlima, natomiast w maratonie pobiegną Aleksandra Brzezińska, Izabela Paszkiewicz, i Mateusz Kaczor.