Polacy na MŚ w lekkoatletyce 2025. Szanse medalowe Polaków. Kto zdobędzie medal?

Branżowy magazyn Track & Field News pokusił się o przewidywania, jeśli chodzi o najbliższe mistrzostwa świata w Tokio. Dziennikarze oszacowali, kto zdobędzie medale na MŚ 2025.

Przypomnijmy - w tym roku MŚ odbędą się w Tokio. O medale powalczy 62 reprezentantów Polski, w tym między innymi Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Natalia Bukowiecka czy Ewa Swoboda.

Jak według dziennikarzy Track & Field News w Tokio wypadną reprezentanci Polski?

Szanse medalowe Polaków na MŚ 2025:

Przewidywania amerykańskiego magazynu nie są korzystne dla polskich sportowców. Ich zdaniem Biało-Czerwoni w Tokio... nie zdobędą ani jednego medalu.

Zgodnie z ich analizą, najwyższe miejsce z polskich sportowców zajmie Maria Żodzik - czwarte miejsce w skoku wzwyż. Amerykanie przewidują, że ósme lokaty w swoich konkurencjach zajmą Paweł Fajdek (rzut młotem), Cyprian Mrzygłód (rzut oszczepem) i sztafeta kobiet 4 x 400 metrów.



W TOP10, zdaniem Track & Field News, uplasuje się także Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą - 10. miejsce.

W analizie nie wzięto pod uwagę startów w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów. Wszystko ze względu na niepewność, jeśli chodzi o składy poszczególnych reprezentacji w tej konkurencji.

