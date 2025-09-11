W takim składzie Japonia powalczy o sukces na MŚ siatkarzy

W składzie drużyny, która powalczy o trzeci w historii, a pierwszy od 51 lat medal mistrzostw świata dla Japonii, większość stanowią zawodnicy klubów rosnącej w siłę japońskiej SV League. Dwóch graczy, kapitan Yuki Ishikawa oraz Tatsunori Otsuka, występuje w lidze włoskiej.

Liderami drużyny Tilliego są Ishikawa, który w barwach Perugii wygrał ostatnią edycję Ligi Mistrzów, cieszący się ogromną popularnością wśród japońskich kibiców Takahashi, oraz Miyaura - najlepiej punktujący siatkarz zespołu w rozgrywkach Ligi Narodów 2025.

Japończycy zagrają w grupie G, w której są faworytami do pierwszego miejsca. Swój udział w mistrzostwach zaczną od spotkania z Turcją, które zostanie rozegrane w sobotę, 13 września (początek o 8:00 polskiego czasu). Następnie zmierzą się z Kanadą (poniedziałek, 15 września, 8:00), a na koniec fazy grupowej czeka ich konfrontacja z Libią (środa, 17 września, 15:30).

W 1/8 finału oraz w ćwierćfinale zespoły, które wyjdą z grupy G, zmierzą się z drużynami z "polskiej" grupy B.

Na poprzednich mistrzostwach świata, rozegranych w 2022 roku w Polsce i w Słowenii, reprezentacja Japonii zajęła 12. miejsce.

Kadra Japonii na Mistrzostwa Świata 2025:

Rozgrywający: Masaki Oya (Nippon Steel Sakai Blazers), Motoki Eiro (Hiroshima Thunders)

Atakujący: Kento Miyaura (Wolfdogs Nagoya), Hiroto Nishiyama (Osaka Bluteon)

Przyjmujący: Yuki Ishikawa (Sir Susa Scai Perugia), Ran Takahashi (Suntory Sunbirds), Tatsunori Otsuka (Allianz Mediolan), Masato Kai (Osaka Bluteon)

Środkowi: Taishi Onodera (Suntory Sunbirds), Larry Ik Evbade-Dan (Osaka Bluteon), Keigo Nishimoto (Hiroshima Thunders), Shunichiro Sato (Wolfdogs Nagoya)

Libero: Tomohiro Ogawa (Suntory Sunbirds), Tomohiro Yamamoto (Osaka Blueteon)

GW, Polsat Sport