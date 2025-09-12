Betclic 1 Liga: Chrobry Głogów - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Chrobry Głogów - Pogoń Siedlce to spotkanie dziewiątej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo mecz Chrobry Głogów - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl

Chrobry znajduje się obecnie w dolnej części tabeli. Piłkarze Łukasza Becelli zdobyli dotychczas 10 "oczek", po dwóch zwycięstwach i czterech remisach. Piłkarze z Głogowa nie wygrali żadnego z ostatnich czterech spotkań. W poprzedniej kolejce podzielili się punktami z Puszczą Niepołomice.

 

ZOBACZ TAKŻE: 17-latek w kadrze Jana Urbana? Polski talent zaskakuje w młodzieżówce

 

Z kolei Pogoń od pięciu spotkań jest niepokonana - podczas tej dobrej passy podopieczni Adama Noconia zdołali pokonać Ruch Chorzów, Polonię Bytom oraz Znicz Pruszków, a zremisowali z Puszczą Niepołomice i Górnikiem Łęczna.

 

W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Obydwa mecze wygrał wtedy Chrobry.

 

Relacja live i wynik na żywo mecz Chrobry Głogów - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

MR, Polsat Sport
