Lech rozegrał dotychczas pięć meczów, zdobywając 10 punktów, co plasuje go w środku ligowej tabeli. W poprzedniej kolejce poznaniacy pokonali Widzew Łódź 2:1. Bramki dla "Kolejorza" zdobyli Luis Palma i Bryan Fiabema.

Natomiast Zagłębie znajduje się tuż nad strefą spadkową, mając na koncie sześć "oczek". Piłkarze z Dolnego Śląska zaliczyli jedno zwycięstwo, trzy remisy i dwie porażki. W ostatnim spotkaniu zremisowali 2:2 z Piastem Gliwice.

W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie w rozgrywkach Ekstraklasy. W obydwu starciach górą był Lech, który potem sięgnął po mistrzostwo Polski. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

MR, Polsat Sport