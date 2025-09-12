Tabela mistrzostw świata w siatkówce 2025. Które miejsce zajmuje Polska?

Siatkówka

Wystartowały mistrzostwa świata siatkarzy 2025. Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Jak wyglądają tabele MŚ 2025 w siatkówce? Które miejsce zajmują polscy siatkarze?

Tabela mistrzostw świata w siatkówce 2025. Które miejsce zajmuje Polska?
fot. PAP

Mistrzostwa świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

 

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).

 

Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Tabela mistrzostw świata w siatkówce 2025

Aktualne tabele wszystkich grup MŚ siatkarzy 2025 dostępne pod TYM LINKIEM.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maksymilian Granieczny: Nie jest łatwo nie zwariować, bo spełniam marzenia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 