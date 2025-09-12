Tabela mistrzostw świata w siatkówce 2025. Które miejsce zajmuje Polska?
Wystartowały mistrzostwa świata siatkarzy 2025. Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Jak wyglądają tabele MŚ 2025 w siatkówce? Które miejsce zajmują polscy siatkarze?
Mistrzostwa świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.
MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?
Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).
Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Tabela mistrzostw świata w siatkówce 2025
