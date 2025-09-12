Tabela mistrzostw świata w siatkówce 2025. Które miejsce zajmuje Polska?

Mistrzostwa świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).

Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Tabela mistrzostw świata w siatkówce 2025

Aktualne tabele wszystkich grup MŚ siatkarzy 2025 dostępne pod TYM LINKIEM.

BS, Polsat Sport