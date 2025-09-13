Śląsk, który spadł w tym roku z Ekstraklasy, po ośmiu rozegranych meczach w Betclic 1 Lidze zgromadził 14 punktów. Piłkarze Ante Simundzy zanotowali dotychczas cztery zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. W ostatnim starciu zawodnicy z Wrocławia pokonali przed własną publicznością GKS Tychy 2:1 po bramkach Patryka Sokołowskiego i Damiana Warchoła.

ZOBACZ TAKŻE: Syn Ronaldinho podpisał kontrakt. Będzie grał w Championship

Puszcza również w zeszłym sezonie występowała na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, ale w przeciwieństwie do Śląska, na zapleczu na razie nie radzi sobie zbyt dobrze. Podopieczni Tomasza Tułacza zdobyli sześć punktów, wszystkie po zremisowanych spotkaniach. W ostatnim starciu zawodnicy z Małopolski, grający na własnym stadionie, podzielili się punktami z Chrobrym Głogów - padł tam bezbramkowy remis.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport