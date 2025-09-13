Wisła zajmuje obecnie fotel lidera Betclic 1 Ligi, mimo iż zagrała o jedno spotkanie mniej niż większość zespołów. Piłkarze Mariusza Jopa zgromadzili już 18 punktów, strzelając przy tym 28 bramek. Przez pierwsze sześć meczów byli niepokonani i zgromadzili komplet "oczek". Dopiero w ostatniej kolejce "Biała Gwiazda" niespodziewanie uległa Miedzi Legnica 0:2.

Odra znajduje się tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Jarosława Skrobacza w tym sezonie zanotowali dwa zwycięstwa, trzy remisy i trzy porażki. W ostatnim meczu opolanie na własnym stadionie podzielili się punktami z ŁKS-em Łódź, po remisie 1:1. Bramkę dla gospodarzy w doliczonym czasie gry zdobył Edvin Muratović.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport