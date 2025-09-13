Medal był o włos! Co za występ polskiej sztafety na MŚ

Polska sztafeta 4x400 metrów zajęła czwarte miejsce na mistrzostwach świata w lekkoatletyce w Tokio.

Polacy pobiegli w składzie Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński oraz Justyna Święty-Ersetic.

 

Biało-Czerwoni przegrali o 0,02 s z trzecimi Belgami. Wygrali Amerykanie.

 

Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver i Alexis Holmes wyrównali rekord mistrzostw świata - 3.08,80.

 

Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers i Femke Bol z Holandii uzyskali czas 3.09,96.

 

Dylan Borlee, Imke Vervaet, Alexander Doom i Helena Ponette osiągnęli wynik 3.10,61.

 

Polacy byli na drugim miejscu, gdy Duszyński przekazywał pałeczkę biegnącej na ostatniej zmianie Święty-Ersetic. Polka na ostatniej prostej została wyprzedzona przez Bol i Ponette. 

 

Wyniki:


1. USA 3.08,80
(Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver, Alexis Holmes)
2. Holandia 3.09,96
(Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers i Femke Bol)
3. Belgia 3.10,61
(Dylan Borlee, Imke Vervaet, Alexander Doom, Helena Ponette)
4. Polska 3.10,63
(Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński, Justyna Święty-Ersetic)

