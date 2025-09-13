Medal był o włos! Co za występ polskiej sztafety na MŚ

Polacy pobiegli w składzie Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński oraz Justyna Święty-Ersetic.

Zobacz także: Klasyfikacja medalowa MŚ w lekkoatletyce

Biało-Czerwoni przegrali o 0,02 s z trzecimi Belgami. Wygrali Amerykanie.

Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver i Alexis Holmes wyrównali rekord mistrzostw świata - 3.08,80.

Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers i Femke Bol z Holandii uzyskali czas 3.09,96.

Dylan Borlee, Imke Vervaet, Alexander Doom i Helena Ponette osiągnęli wynik 3.10,61.

Polacy byli na drugim miejscu, gdy Duszyński przekazywał pałeczkę biegnącej na ostatniej zmianie Święty-Ersetic. Polka na ostatniej prostej została wyprzedzona przez Bol i Ponette.

Wyniki:



1. USA 3.08,80

(Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver, Alexis Holmes)

2. Holandia 3.09,96

(Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers i Femke Bol)

3. Belgia 3.10,61

(Dylan Borlee, Imke Vervaet, Alexander Doom, Helena Ponette)

4. Polska 3.10,63

(Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński, Justyna Święty-Ersetic)