Korona w ostatnim czasie dobrze radzi sobie w zmaganiach ligowych. Piłkarze z Kielc są niepokonani od pięciu spotkań. Podczas tej serii wygrali trzy mecze, a dwa zremisowali. Po siedmiu kolejkach podopieczni Jacka Zielińskiego mają na koncie 11 punktów i plasują się w górnej części tabeli.

Pogoń natomiast zgromadziła dotychczas o jedno "oczko" mniej. "Portowcy" swoje ostatnie dwa spotkania wygrali - pokonali Widzew Łódź 2:1 oraz Raków Częstochowa 2:0.

W poprzednim sezonie Ekstraklasy drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W pierwszym starciu Pogoń pewnie zwyciężyła 3:0, a w drugim padł bezbramkowy remis.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 14:45.

MR, Polsat Sport