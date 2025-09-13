Jagiellonia jest czwarta w tabeli Ekstraklasy, ma jednak dwa mecze zaległe. Po falstarcie i niespodziewanej porażce na inaugurację ligowych rozgrywek z beniaminkiem Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, prezentuje się bardzo dobrze zarówno w lidze (cztery kolejne zwycięstwa), jak i europejskich pucharach, bo po raz drugi z rzędu awansowała do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Piast jest przedostatni w tabeli, choć i on ma dwa zaległe starcia.

- Uważam, że był to okres, w którym zdążyliśmy fajnie odpocząć i fizycznie, i psychicznie, ale też udało się solidnie popracować - mówił trener "Dumy Podlasia" Adrian Siemieniec o przerwie reprezentacyjnej, którą zakończy mecz ligowy z Piastem na wyjeździe.

Jak dodał, Piast to drużyna, która zdecydowanie lepiej gra, niż świadczy o tym tabela i to na pewno jest dla Jagiellonii sygnał ostrzegawczy. Zwrócił uwagę, że choć gliwiczanie jeszcze nie wygrali w tym sezonie, to nie można powiedzieć, że grają słabo i "tam się dużo rzeczy nie zgadza".

- Jesteśmy po analizie przeciwnika i uważam, że jest to zespół, który ma ciekawy pomysł na fazę, kiedy ma piłkę i bardzo dobrze się przy niej utrzymuje. Gra też na fajnej mentalności i nastawieniu, dobrym intensywnym pressingiem, w niektórych momentach przypomina to nasz sposób gry - oceniał Siemieniec.

- Przed nami trudny mecz, tym bardziej że na wyjeździe i w okolicznościach, które dla Piasta są ważne (jubileusz klubu). Będziemy musieli wejść na najwyższy poziom, żeby przywieźć do Białegostoku punkty - zapowiadał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 20:15.

