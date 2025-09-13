Zawodnicy Wisły Płock i Cracovii na przerwą reprezentacyjną mieli prawo schodzić zadowoleni. Przed rozgrywkami eliminacji do mistrzostw świata zespół z Mazowsza zgromadził 16 punktów i uplasował się na fotelu lidera, a "Pasy" zdobyły o dwa "oczka" mniej, znajdując się tuż za Wisłą w ligowej tabeli.

Płocczanie w tym sezonie, pełniący rolę beniaminka, byli niepokonani od inauguracji krajowych zmagań aż przez sześć spotkań. Zaliczyli wtedy pięć zwycięstw i jeden remis. Dopiero w ostatniej, siódmej kolejce podopieczni Mariusza Misiury nieznacznie ulegli Arce Gdynia 0:1.

Piłkarzom Luki Elsnera lepiej poszła siódma seria gier - pokonali oni na własnym stadionie Legię Warszawa 2:1, po bramkach Filipa Stojilkovicia oraz Mauro Perkovicia. W poprzednich rundach krakowska drużyna również prezentowała się dobrze, notując trzy wygrane, dwa remisy i tylko jedną porażkę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.

MR, Polsat Sport