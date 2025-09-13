Polska - Rumunia na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy 2025

Wystartowały mistrzostwa świata w siatkówce 2025. W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polscy siatkarze będą rywalizować w grupie B - z reprezentacjami Rumunii, Kataru i Holandii. W pierwszej kolejce podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Rumunami.

- Kłamałbym, gdybym powiedział, że na MŚ jedziemy po coś innego niż medal. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do wygrywania i wielkich sukcesów w ostatnich latach. Mamy świetny, wyrównany zespół i fantastycznych siatkarzy. Co prawda, było trochę zmian na przestrzeni tego sezonu, ale już w Lidze Narodów pokazaliśmy, przede wszystkim samym sobie, że potrafimy rywalizować z najmocniejszymi - przyznał Jakub Popiwczak w rozmowie z Polsatem Sport.

- Każdy z nas ma wielkie ambicje i myślę, że naszym cichym celem jest wygranie mistrzostwa świata. Wiemy, że nie będzie to łatwe, ale też każdy z nas śledzi wydarzenia w innych reprezentacjach. W poszczególnych drużynach narodowych jest dużo osłabień i ta szansa procentowa, aby zdobyć ten upragniony złoty medal, wzrasta - powiedział Kamil Semeniuk.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Rumunia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15.30.

BS, Polsat Sport