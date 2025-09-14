Betclic 1 Liga: Miedź Legnica - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo
Miedź Legnica - Polonia Warszawa to spotkanie dziewiątej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 12:00.
Miedź Legnica plasuje się obecnie na 14. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, natomiast Polonia Warszawa zajmuje siódmą lokatę. W ekipie "Czarnych Koszul" wyróżnia się Łukasz Zjawiński - snajper, który w ośmiu spotkaniach tego sezonu zdobył sześć goli i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców, tracąc cztery trafienia do prowadzącego Angela Rodado.
Legniczanie słabo rozpoczęli rozgrywki - po pięciu kolejkach mieli zaledwie punkt. Szybko jednak podnieśli się po nieudanym starcie i od tego czasu odnieśli trzy kolejne zwycięstwa. Najcenniejsze z nich przyszło w minionej kolejce, kiedy Miedź pokonała prowadzącą w tabeli Wisłę Kraków 2:0.
Polonia ma obecnie 12 "oczek" i solidnie punktuje w pierwszej części sezonu. W poprzedniej serii gier warszawianie uporali się z beniaminkiem, Pogonią Grodzisk Mazowiecki, wygrywając 2:1.
Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 12:00.