Eurobasket 2025: Tabela. Końcowa klasyfikacja. Które miejsce zajęła Polska?

Brązowy medal w zakończonym w niedzielę turnieju wywalczyli Grecy, po wygranej w decydującym spotkaniu z Finami 92:89.

O klasyfikacji na pozycjach 5-24 decydowały wyniki z fazy pucharowej i grupowej. Wicemistrzowie olimpijscy Francuzi, którzy wygrali grupę w Katowicach, ale przegrali w 1/8 finału z Gruzinami, zajęli dziewiątą lokatę, a inni kandydaci do złota - wicemistrzowie świata Serbowie - na 10. pozycji po porażce w tej samej fazie turnieju z Finami.

Obrońcy tytułu Hiszpanie po raz pierwszy w historii nie zakwalifikowali się do fazy pucharowej, zajmując piąte miejsce w grupie C i zakończyli Eurobasket na 17. miejscu.

Końcowa klasyfikacja Eubobasketu 2025:

1. Niemcy, 2. Turcja, 3. Grecja, 4. Finlandia, 5. Litwa, 6. Polska, 7. Słowenia, 8. Gruzja, 9. Francja, 10. Serbia, 11. Włochy, 12. Łotwa, 13. Bośnia i Hercegowina, 14. Izrael, 15. Portugalia, 16. Szwecja, 17. Hiszpania, 18. Belgia, 19. Estonia, 20. Czarnogóra, 21. Wielka Brytania, 22. Islandia, 23. Czechy, 24. Cypr.

BS, PAP