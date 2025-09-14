"Duma Katalonii" dobrze weszła w nowy sezon LaLigi, w którym broni mistrzowskiego tytułu. Barcelona rozpoczęła rozgrywki od dwóch zwycięstw i jednego remisu - w trzeciej kolejce podopieczni Hansiego Flicka podzielili się punktami z Rayo Vallecano (1:1). W tym spotkaniu Robert Lewandowski pojawił się na murawie dopiero w 78. minucie, natomiast Wojciech Szczęsny cały mecz spędził na ławce rezerwowych.

Najbliżsi rywale Barcy zgromadzili do tej pory cztery punkty - mają na koncie wygraną, remis i porażkę. W poprzedniej kolejce zaprezentowali się jednak efektownie, pewnie pokonując Getafe 3:0.

Ze względu na opóźnienia w remoncie Camp Nou, mecz odbędzie się na obiekcie treningowym Estadi Johan Cruyff.

Z perspektywy polskich kibiców istotne jest to, że zarówno Lewandowski, jak i Szczęsny nie odgrywają kluczowych ról w składzie "Blaugrany" w tym sezonie. Doświadczony bramkarz wciąż czeka na pierwszy występ w nowych rozgrywkach, natomiast kapitan reprezentacji Polski ma za sobą dwa wejścia z ławki, ale wciąż pozostaje bez premierowego trafienia w lidze.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Valencia CF na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

ŁO, Polsat Sport