Trener piłkarzy stołecznej Legii Edward Iordanescu przyznał, że klub w sezonie osiągnął już dwa wyznaczone cele - zdobył Superpuchar i awansował do grupowych rozgrywek Ligi Konferencji. - Potrzebujemy trzech punktów - powiedział Rumun przed niedzielnym meczem w PKO BP Ekstraklasie z Radomiakiem.

- Dla przyszłości klubu takiego jak Legia ważne jest uczestnictwo w rozgrywkach międzynarodowych. Z drugiej strony mieliśmy też Superpuchar, który był ważny dla nas wszystkich, jako impuls na początek. Straciliśmy jednak kilka punktów w lidze - oświadczył Iordanescu na konferencji prasowej.

Dlatego tak ważne dla Legii jest spotkanie z Radomiakiem, które będzie dużym wyzwaniem. - Nie ma dla nas innej opcji niż zwycięstwo - zapowiedział.

- W 99 procentach zamykamy już okno transferowe. Dlaczego w 99, a nie 100 procentach? Dziś Miguel Alfarela opuścił klub, więc istnieje możliwość, że sprowadzimy kogoś w jego miejsce - dodał.

Iordanescu nie krył zadowolenia z faktu, że wreszcie, po prawie trzech miesiącach, miał przez tydzień do dyspozycji prawie cały zespół na treningach. Siedmiu legionistów było poza klubem, grając w reprezentacjach narodowych.

Szkoleniowiec wrócił do momentu przyjścia do Legii.

- Czułem, że to duży klub z bogatą historią, ale również dlatego, że dał mi możliwość walki o trofea. To dla mnie jest największą motywacją. Akceptuję wszystko, co się z tym wiąże: presję, oczekiwania, wyzwania. Jestem na to gotowy i to sprawia, że każdego dnia staję się lepszym trenerem - podsumował.

PAP