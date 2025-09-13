Mecz Wisła Płock - Cracovia odwołany. Dlaczego? Znamy powód

O godz. 17.20 organizatorzy poinformowali, że sędzia główny Jarosław Przybył z Kluczborka zdecydował o odwołaniu spotkania, ponieważ - jak argumentował - warunki atmosferyczne są fatalne i w takiej sytuacji nie da się bezpiecznie rozegrać meczu. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

Jeszcze o godz. 16 nad Płockiem świeciło słońce i była temperatura powyżej ok. 22-23 stopnie Celsjusza. Nagle zaczęła się ulewa, na murawie pojawiły się spore kałuże, a na godz. 18 zapowiadana jest także burza. Stąd decyzja o odwołaniu meczu, ku niezadowoleniu kilku tysięcy kibiców, którzy już zasiedli na trybunach płockiego stadionu.

W historii Wisły Płock jest to zdarzenie bez precedensu. W przeszłości dwukrotnie drużyny grały w strugach deszczu - raz z Lechem Poznań i raz z Zagłębiem Lubin, ale pojedynki odbyły się zgodnie z planem. Tym razem aura wygrała.

Mimo odwołania meczu piłkarze obydwu drużyn wyszli podziękować kibicom za przybycie na stadion.

BS, PAP