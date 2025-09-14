Dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w klubie z Łodzi nie minęła spokojnie. Duże oburzenie i niepokój wśród kibiców Widzewa wywołał bowiem fakt, że w pierwszych pięciu dniach piłkarze nie trenowali wspólnie, lecz indywidualnie według rozpisek dostarczonych przez sztab przygotowania motorycznego.

Do tradycyjnych zajęć zespół wrócił w minioną sobotę i dopiero wówczas rozpoczął bezpośrednie przygotowania do zaplanowanego na niedzielę ligowego meczu z Arką.

- Chciałbym zacząć od wiadomego dla wszystkich wątku, żeby go zamknąć. Jedyne, co mogę zrobić, to zaznaczyć, że powinniśmy lepiej poprowadzić komunikację związaną z przerwą reprezentacyjną. Rozumiem zdenerwowanie kibiców, lecz z szacunku do nich nie chcę wpływać na ich opinię. Najlepsze, co możemy teraz zrobić, to odpowiedzieć na boisku - podkreślił Czubak na piątkowej konferencji prasowej.

Dodał, że realizacja indywidualnych planów treningowych przez piłkarzy w świecie futbolu nie jest niczym nadzwyczajnym. - Musieliśmy podjąć decyzję, czy te dni treningów indywidualnych będą na starcie dwutygodniowego mikrocyklu, czy w jego trakcie. I stwierdziliśmy, że lepiej będzie zrobić to na samym początku, a potem jednym ciągiem przygotowywać się do meczu z Arką - tłumaczył.

Niedzielny rywal Widzewa - Arka - w siedmiu rozgranych do tej pory spotkaniach w PKO BP Ekstraklasie zdobył jeden punkt więcej od zespołu z Łodzi. Czubak wskazywał, że prowadzoną przez trenera Dawida Szwargę drużynę beniaminka cechuje m.in. bardzo dobra organizacja gry w defensywie.

- Do tego są wybiegani, mają najlepszy wynik pod względem biegania na dużych prędkościach, co jest czymś wartym odnotowania. Czekają na momenty, w których mogą wywołać na boisku trochę chaosu, a dzięki niemu stworzyć sytuacje. Arka rozwija się z tygodnia na tydzień, jest coraz lepsza z piłką, natomiast wierzę, że będziemy w stanie się temu przeciwstawić i „ukraść” im tę piłkę – przekonywał.

PAP