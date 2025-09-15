Polska - Katar na żywo. Relacja live i wynik online mecz siatkarzy MŚ 2025

Czas na drugą serię gier, jeśli chodzi o fazę grupową mistrzostw świata 2025. Podopieczni Nikoli Grbicia w pierwszej kolejce pokonali Rumunów, triumfując bez straty seta.

ZOBACZ TAKŻE: Problemy w kadrze Grbicia

W drugiej kolejce Polska zmierzy się z Katarem. W pierwszej serii gier Katarczycy przegrali z Holendrami - 1:3.

- Indywidualnie chciałoby się grać jak najwięcej, ale najważniejszy jest cel drużynowy i na tym się skupiamy. Taką rolę, jaką przyjdzie mi pełnić, to będę robił wszystko, żeby pomóc drużynie osiągnąć wspólny cel. W sobotę każdy miał okazję być na boisku, więc każdy jest "pod prądem", jedni bardziej, drudzy mniej, ale jesteśmy gotowi na wszystko - przyznał Artur Szalpuk, przyjmujący polskiej kadry.

- Jeśli zagramy na naszym poziomie z Katarem, to wygramy - nie ma wątpliwości trener reprezentacji Polski, Nikola Grbić.

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy Polska - Katar na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15.30.

BS, Polsat Sport