Sensacja w Ekstraklasie! Raków Częstochowa w strefie spadkowej
Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze w poniedziałkowym meczu PKO BP Ekstraklasy. Goście wygrali 1:0.
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:1 (0:1)
Bramka: 0:1 Ousmane Sow (14).
Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Bogdan Racovitan (46. Michael Ameyaw), Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Marko Bulat (77. Patryk Makuch), Oskar Repka (72. Peter Barath), Jean Carlos Silva (46. Adriano Amorim) - Tomasz Pieńko (46. Imad Rondic), Jonatan Braut Brunes, Ivi Lopez.
Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Kryspin Szcześniak (90+5. Maksymilian Pingot), Rafał Janicki, Josema, Erik Janza - Lukas Ambros (68. Goh Young-jun), Patrik Hellebrand, Jarosław Kubicki - Matus Kmet (68. Paweł Olkowski), Sondre Liseth (90+5. Gabriel Barbosa), Ousmane Sow (71. Roberto Massimo).
Żółte kartki - Raków Częstochowa: Zoran Arsenic. Górnik Zabrze: Kryspin Szcześniak, Josema, Patrik Hellebrand, Sondre Liseth, Gabriel Barbosa, Maksymilian Pingot.
Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń).
Widzów: 5 198.