Siatkarz z PlusLigi błyszczy na MŚ. "Miałem w sobie instynkt"

Podczas mistrzostw świata rozgrywanych od 12 września na Filipinach wśród wielu drużyn narodowych można znaleźć zawodników występujących na co dzień na parkietach polskiej PlusLigi. Jednym z takich siatkarzy jest Patrik Indra, który został bohaterem czeskiej reprezentacji w starciu z Serbią. Nasi południowi sąsiedzi rozprawili się z rywalem w trzech setach, a atakujący Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa zdobył w tym meczu 14 punktów.

- Wiedzieliśmy, że mecz inauguracyjny z Serbią jest dla nas bardzo ważny. Nie mieliśmy zbyt dużych oczekiwań, bo też w sumie nie wiedzieliśmy czego możemy się po sobie spodziewać. Nie gramy przecież na co dzień w takich turniejach. Nie gramy w Lidze Narodów, więc od długiego czasu czekaliśmy na takie wielkie spotkanie, właśnie na mistrzostwach świata. Nie wiedzieliśmy do końca jak to będzie wyglądało z naszej strony, ale od początku pokazaliśmy bardzo pozytywne emocje. Popełniliśmy mniej błędów niż przeciwnicy i myślę, że to zadecydowało o naszym zwycięstwie - przyznał Indra.

W swojej grupie Czesi mają jeszcze Brazylię oraz Chiny. Te dwa kraje grały już ze sobą - górą była drużyna z Ameryki Południowej, po zwycięstwie 3:1. To właśnie z trzykrotnym mistrzem świata Indra i spółka zmierzą się najpierw. Aby awansować do kolejnej fazy, Czesi muszą wygrać jeszcze przynajmniej jedno z dwóch spotkań.

- Bardzo chcemy, żeby tak się stało, ale nic nie jest jeszcze pewne i musimy się w pełni skoncentrować na kolejnym meczu, który rozegramy z Brazylią, a wiemy, że jest to zespół ze ścisłej czołówki na świecie. Musimy się dobrze przygotować do tego spotkania fizycznie, ale też postarać się wyjść na boisko z takimi emocjami jak na mecz z Serbią, pokazując ten sam styl. Jestem bardzo ciekawy jak to się dalej ułoży - stwierdził atakujący.

Czesi nie są faworytem grupy H, ale wygrywając swój inauguracyjny mecz na Filipinach, pokazali, że są w stanie nawiązać walkę z każdą reprezentacją, mimo iż na co dzień nie grają z rywalami z najwyższej półki.

- Trudno nam ocenić w jakiej jesteśmy formie, skoro na co dzień nie mamy jednak okazji rywalizować z czołowymi drużynami na świecie. Musimy koncentrować się z meczu na mecz i zobaczymy jaki osiągniemy wynik. Na pewno ten pierwszy krok, który zrobiliśmy wygrywając z Serbią, jest bardzo przyjemny. Musimy teraz chwilę odpocząć i za niespełna dwa dni wyjść na boisko z pełną mocą - stwierdził siatkarz.

Najlepszy zagraniczny zawodnik z zeszłego sezonu PlusLigi niedawno zmagał się z kontuzją. Właśnie przez nią ominęła go gra o stawkę - w Europejskiej Lidze Narodów. Jednak w meczu z z Serbią atakujący zaprezentował się znakomicie, zdobywając czternaście punktów - najwięcej w zespole.

- Miałem teraz w sobie rzeczywiście taki instynkt zabójcy. Miałem faktycznie trochę problemów ze zdrowiem, ponieważ doskwierał mi bark. Praktycznie przez cztery miesiące nie grałem meczu o punkty, tylko same spotkania towarzyskie. Walczyłem jednak mocno o to, żeby poprawić swój stan zdrowia i być w pełni gotowym do gry na mistrzostwa świata. Nie przyspieszałem powrotu na boisko i nie grałem gdy czułem, że nie jestem jeszcze na sto procent zdrowy. Chciałem zaleczyć ten uraz w możliwie najlepszy sposób. Mam nadzieję, że problemy ze zdrowiem są już za mną i teraz mogę już grać na sto procent swoją siatkówkę - powiedział Indra.

MR, Polsat Sport