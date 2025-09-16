Zwycięstwa Arsenalu i Union Saint-Gilloise na początek Ligi Mistrzów

Zwycięstwo wicemistrzowi Anglii w Kraju Basków zapewniły gole rezerwowych. Minutę po wejściu na boisku prowadzenie gościom dał Brazylijczyk Gabriel Martinelli, a wynik w 87. minucie ustalił Belg Leandro Trossard. Obaj piłkarze nawzajem sobie asystowali przy bramkach.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów. Wyniki meczów pierwszej kolejki

W pięciu oficjalnych spotkaniach tego sezonu londyńczycy stracili tylko jednego gola - w przegranej ligowej potyczce z Liverpoolem.

Od wygranej udział w Champions League zaczął także belgijski Union. Mistrz kraju i lider trwających rozgrywek pokonał PSV Eindhoven 3:1. W 16. minucie pierwszego gola w tej edycji LM uzyskał Kanadyjczyk David Promise, który do Belgii trafił przed rokiem z ligi estońskiej.

W drugiej połowie na listę strzelców wpisał się m.in. Kevin Mac Allister, brat argentyńskiego mistrza świata i zawodnika Liverpoolu Alexisa.

Z kolei honorowe trafienie dla PSV zaliczył syn byłego piłkarza tego klubu i reprezentacji Holandii Marka van Bommela - Ruben, który latem wrócił z AZ Alkmaar do klubu, w którym się wychował, a odszedł w 2020 roku.

W czterech spotkaniach, które rozpoczęły się o godz. 21, m.in. Benfica Lizbona podejmuje Karabach Agdam, z Mateuszem Kochalskim w bramce, a Real Madryt, 15-krotny zdobywca Pucharu Europy, gra z Olympique Marsylia.

Pierwsza kolejka wyjątkowo została rozłożona na trzy dni, od wtorku do czwartku.

Obecna edycja jest drugą w odświeżonej formule. Przed rokiem wprowadzono liczne zmiany w systemie rozgrywek, m.in. zlikwidowano fazę grupową i zwiększono liczbę uczestników z 32 do 36. Wszystkie drużyny rozgrywają po osiem spotkań, z rywalami wskazanymi w losowaniu, i zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 trafią bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 powalczą o awans do tej rundy w barażach.

Athletic Bilbao - Arsenal FC 0:2 (0:0)

Bramki: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Royale Union SG 1:3 (0:2)

Bramki: Ruben van Bommel 90 - Promise David 9 (rz.k.), Anouar Ait El Hadj 39, Kevin Mac Allister 81.

PAp