Liga Mistrzów. Wyniki meczów pierwszej kolejki

W sezonie 2024/25 wprowadzono liczne zmiany w systemie rozgrywek, m.in. zlikwidowano fazę grupową i zwiększono liczbę uczestników z 32 do 36. Wszystkie drużyny rozegrają po osiem spotkań, z rywalami wskazanymi w sierpniowym losowaniu, i zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 trafią bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 powalczą o awans do tej rundy w barażach.

Losowanie było wyjątkowo mało łaskawe m.in. dla broniącego trofeum Paris Saint-Germain. Zdobywca potrójnej, nawet poczwórnej korony za poprzedni sezon, gdyż do triumfów w lidze, Pucharze Francji i Champions league dodał jeszcze Superpuchar, będzie miał za rywali siedem klubów z czterech czołowych lig Europy oraz mistrza Portugalii Sporting Lizbona.

W tegorocznej edycji jest trzech debiutantów: norweskie Bodoe/Glimt, kazachski Kajrat Ałmaty oraz Pafos FC z Cypru. Wszystkie te ekipy nieoczekiwanie wyeliminowały w ostatniej rundzie bardziej doświadczonych rywali, odpowiednio: Sturm Graz, Celtic Glasgow i Crveną Zvezdę Belgrad.

Finał tego sezonu Champions League zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.

Wyniki pierwszej kolejki Ligi Mistrzów:

Wtorek, 16 września:

18:45 - Arsenal FC - Athletic Bilbao

18:45 - PSV Eindhoven - Royale Union SG

21:00 - Benfica Lizbona - Karabach Agdam

21:00 - Juventus FC - Borussia Dortmund

21:00 - Real Madryt - Olympique Marsylia

21:00 - Tottenham Hotspur - Villareal CF

PAP