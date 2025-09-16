Liga Mistrzów. Wyniki meczów pierwszej kolejki
We wtorek startuje 71. edycja piłkarskiego Pucharu Europy a 34. w formule Ligi Mistrzów. Po raz drugi rozgrywki odbędą się w odświeżonym formacie. Znów zabraknie polskich klubów. Najciekawiej w pierwszej kolejce zapowiadają się starcia Bayernu Monachium z Chelsea Londyn i Manchesteru City z Napoli. Sprawdźcie wyniki meczów pierwszej kolejki Champions League.
W sezonie 2024/25 wprowadzono liczne zmiany w systemie rozgrywek, m.in. zlikwidowano fazę grupową i zwiększono liczbę uczestników z 32 do 36. Wszystkie drużyny rozegrają po osiem spotkań, z rywalami wskazanymi w sierpniowym losowaniu, i zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 trafią bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 powalczą o awans do tej rundy w barażach.
ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Będzie kolejny Polak w Lidze Mistrzów. Właśnie został zgłoszony
Losowanie było wyjątkowo mało łaskawe m.in. dla broniącego trofeum Paris Saint-Germain. Zdobywca potrójnej, nawet poczwórnej korony za poprzedni sezon, gdyż do triumfów w lidze, Pucharze Francji i Champions league dodał jeszcze Superpuchar, będzie miał za rywali siedem klubów z czterech czołowych lig Europy oraz mistrza Portugalii Sporting Lizbona.
W tegorocznej edycji jest trzech debiutantów: norweskie Bodoe/Glimt, kazachski Kajrat Ałmaty oraz Pafos FC z Cypru. Wszystkie te ekipy nieoczekiwanie wyeliminowały w ostatniej rundzie bardziej doświadczonych rywali, odpowiednio: Sturm Graz, Celtic Glasgow i Crveną Zvezdę Belgrad.
Finał tego sezonu Champions League zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.
Wyniki pierwszej kolejki Ligi Mistrzów:
Wtorek, 16 września:
18:45 - Arsenal FC - Athletic Bilbao
18:45 - PSV Eindhoven - Royale Union SG
21:00 - Benfica Lizbona - Karabach Agdam
21:00 - Juventus FC - Borussia Dortmund
21:00 - Real Madryt - Olympique Marsylia
21:00 - Tottenham Hotspur - Villareal CFPrzejdź na Polsatsport.pl