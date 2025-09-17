Polska - Holandia na żywo. Siatkówka dziś. Relacja live i wynik online mecz MŚ 2025

Dwa mecze, dwa zwycięstwa, dwa razy 3:0 - to dotychczasowy bilans polskich siatkarzy w fazie grupowej mistrzostw świata 2025, które w tym roku rozgrywane są na Filipinach. Podopieczni Nikoli Grbicia ograli kolejno Rumunię i Katar, za każdym razem triumfując bez straty seta.

W ostatnim meczu fazy grupowej polscy siatkarze zmierzą się z Holendrami. Ekipa z Europy również wygrała oba dotychczasowe spotkania, ale straciła seta z Katarem, triumfując 3:1.

W meczu Polska - Katar nie zagrał kapitan polskiej kadry Bartosz Kurek. Jak przyznał trener Grbić, legendarny atakujący nie był gotowy na 100% do gry, więc postanowiono nie ryzykować jego zdrowia.

- To nic poważnego. W następnym spotkaniu zobaczymy Bartka. Lepiej dmuchać na zimne. Jeszcze dużo spotkań i mam nadzieję, że do końca tego turnieju Bartek będzie z nami i będzie dawał z siebie 100% - zdradził prezes PZPS Sebastian Świderski.



Jaki będzie wynik meczu Polska - Holandia w siatkówkę?

