Majka Rafał (UAE Team Emirates-XRG) zajął 30. miejsce na pierwszym odcinku kolarskiego wyścigu Dookoła Luksemburga, którego trasa liczyła 152,8 km. To ostatnia impreza etapowa w karierze Polaka. Wygrał, po finiszu z peletonu, Francuz Romain Gregoire (Groupama- FDJ).

Rafał Majka żegna się z etapówkami. Pierwszy odcinek już za nim
fot: PAP
Rafał Majka

Majka przyjechał w 41-osobowej grupie i uzyskał ten sam czas co zwycięzca. Wyścig potrwa do niedzielę.

 

36-letni kolarz ogłosił decyzję o pożegnaniu się z wyczynowym sportem 3 sierpnia we Wrocławiu, dzień przed startem Tour de Pologne.

 

Jego największe sukcesy w karierze to dwa zwycięstwa w klasyfikacji górskiej Tour de France i na trzech etapach w tym wyścigu, dwa wygrane odcinki we Vuelta a Espana, brązowy medal olimpijski z Rio de Janeiro oraz triumf w Tour de Pologne 2014.

 

Majka ma jeszcze wystartować 11 października w "monumencie" Il Lombardia.

PAP
