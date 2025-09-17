Rafał Majka żegna się z etapówkami. Pierwszy odcinek już za nim

Majka przyjechał w 41-osobowej grupie i uzyskał ten sam czas co zwycięzca. Wyścig potrwa do niedzielę.

36-letni kolarz ogłosił decyzję o pożegnaniu się z wyczynowym sportem 3 sierpnia we Wrocławiu, dzień przed startem Tour de Pologne.

Jego największe sukcesy w karierze to dwa zwycięstwa w klasyfikacji górskiej Tour de France i na trzech etapach w tym wyścigu, dwa wygrane odcinki we Vuelta a Espana, brązowy medal olimpijski z Rio de Janeiro oraz triumf w Tour de Pologne 2014.

Majka ma jeszcze wystartować 11 października w "monumencie" Il Lombardia.

PAP