Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 rozgrywają się w dniach 12 września - 28 września na Filipinach. W turnieju biorą udział 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Siatkarski mundial, rozgrywany od 1949 roku, po raz pierwszy gości na Filipinach. Jest to najbardziej egzotyczna z dotychczasowych lokalizacji, chociaż wcześniej dwukrotnie gospodarzem była Brazylia w 1960 i 1990 roku, a raz Meksyk w 1974. W Azji siatkarze rywalizowali dwukrotnie - w Japonii w 1998 i 2006 roku.

Dla Filipińczyków to pierwsza światowa impreza, w której wezmą udział; do tej pory zaliczyli sześć występów w mistrzostwach Azji - ostatni w 2009 roku.

Reprezentacja Polski po raz drugi gra na Filipinach w międzynarodowych rozgrywkach. W lipcu 2023 roku Biało-Czerwoni rywalizowali w Manili w jednym z turniejów interkontynentalnych Ligi Narodów.

Tytułu mistrzowskiego bronią Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1. Biało-Czerwoni z kolei sięgali po mistrzostwo świata trzykrotnie – w 1974, 2014 i 2018 roku. W 2006 roku Polacy zdobyli srebrne medale pod wodzą Raula Lozano przegrywając w finale z Brazylią.

