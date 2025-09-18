Pierwsza porażka! Industria Kielce pokonana w Lidze Mistrzów

Do czwartkowego starcia drugiej kolejki Ligi Mistrzów drużyny Industrii Kielce i Sportingu CP przystępowały po wcześniejszych wiktoriach. Ekipa z Polski pokonała Kolstad Handball, natomiast portugalski zespół zwyciężył nad Dinamem Bukareszt.

Spotkanie w Lizbonie rozpoczęło się od zaciętej gry gol za gol. Następnie na dwie bramki zdołali odskoczyć podopieczni Tałanta Dujszebajewa (5:3). Gospodarze zniwelowali nieznaczną różnicę, a od remisu 10:10 przejęli inicjatywę nad wydarzeniami na parkiecie. Do przerwy Sporting prowadził 20:15.

Druga połowa była bardzo wyrównana. Obie drużyny odpowiadały na własne trafienia. Kielczanie nie byli w stanie zbliżyć się do przeciwników i ostatecznie to Sporting sięgnął po zwycięstwo wynikiem 41:37.

Dla Industrii to pierwsza porażka w tej edycji Ligi Mistrzów. W tabeli grupy A wicemistrz Polski plasuje się na trzecim miejscu z dorobkiem dwóch punktów.

Sporting CP - Industria Kielce 41:37 (20:15)

Sporting Lizbona: Mohamed Aly, Andre Kristensen - Salvador Salvador 9, Fransisco Costa 9, Natan Suarez 6, Edney Silva 4, Filipe Monteiro 4, Jan Gurri 2, Orri Porkelsson 2, Carlos Alvarez 2, Mamadou Gassama 1, Emil Berlin 1, Viktor Romero 1, Pedro Martinez, Diogo Branquinho, Christian Moga.

Industria Kielce: Klemen Ferlin, Adam Morawski - Szymon Sićko 8, Piotr Jędraszczyk 6, Arciom Karalek 6, Theo Monar 6, Benoit Kounkoud 3, Marcel Latosiński 3, Daniel Dujshebaev 2, Michał Olejniczak 1, Alex Dujshebaev 1, Arkadiusz Moryto 1, Jorge Maqueda, Łukasz Rogulski.

Karne minuty: Sporting - 14, Industria - 10. Czerwona kartka (za faul): Arciom Karalek (Industria) - 43. min.

Sędziowali: Bojan Lah i David Sok (Słowenia).