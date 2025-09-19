Betclic 1 Liga: Odra Opole - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Odra Opole - Stal Rzeszów to spotkanie w ramach dziesiątej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Gospodarze piątkowego meczu nie mogą zaliczyć początku obecnego sezonu do udanych. Odra w dziewięciu rozegranych kolejkach zgromadziła zaledwie 10 punktów - wygrała dwa spotkania, cztery zremisowała i trzy przegrała. Drużyna prowadzona przez Jarosława Skrobacza zajmuje 15. pozycję w tabeli Betclic 1. Ligi, czyli ostatnią dającą utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny wielki turniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej! To już szósty raz

 

Stal natomiast ma powody do optymizmu. Zespół z Rzeszowa plasuje się na piątym miejscu z dorobkiem 14 punktów i jest w trakcie serii dwóch kolejnych zwycięstw ligowych. Dwie kolejki temu rozbił na wyjeździe Górnika Łęczna 4:0, a w poprzedniej rundzie pokonał u siebie Znicz Pruszków 1:0.

 

Poprzednie bezpośrednie starcie obu drużyn odbyło się w kwietniu na stadionie w Opolu. Wówczas Odra pewnie wygrała 3:0, a bohaterem widowiska był Adrian Purzycki, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAODRA OPOLEPIŁKA NOŻNASTAL RZESZÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 