Gospodarze piątkowego meczu nie mogą zaliczyć początku obecnego sezonu do udanych. Odra w dziewięciu rozegranych kolejkach zgromadziła zaledwie 10 punktów - wygrała dwa spotkania, cztery zremisowała i trzy przegrała. Drużyna prowadzona przez Jarosława Skrobacza zajmuje 15. pozycję w tabeli Betclic 1. Ligi, czyli ostatnią dającą utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny wielki turniej odbędzie się w Arabii Saudyjskiej! To już szósty raz

Stal natomiast ma powody do optymizmu. Zespół z Rzeszowa plasuje się na piątym miejscu z dorobkiem 14 punktów i jest w trakcie serii dwóch kolejnych zwycięstw ligowych. Dwie kolejki temu rozbił na wyjeździe Górnika Łęczna 4:0, a w poprzedniej rundzie pokonał u siebie Znicz Pruszków 1:0.

Poprzednie bezpośrednie starcie obu drużyn odbyło się w kwietniu na stadionie w Opolu. Wówczas Odra pewnie wygrała 3:0, a bohaterem widowiska był Adrian Purzycki, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport